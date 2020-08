San Felice, la navetta gratuita al centro Don Bosco non c’è più, scatta la polemica

SAN FELICE SUL PANARO – Coi genitori infuriati, scatta la polemica sul mancato servizio gratuito di trasporto doposcuola dei ragazzi dagli istituti al Centro Don Bosco: “Ci è stato comunicato che per il trasporto dei nostri figli privatamente avremmo dovuto pagare 100 euro: dovrebbe aiutarci il comune, oppure stiamo a casa dal lavoro e portiamo le bollette in Comune da pagare come fanno tanti”.

Il centro Don Bosco sulla questione pulmino San Felice ha spiegato:

In merito alla convenzione per il trasporto da scuola al Centro Don Bosco già a inizio anno scolastico 2019/2020 si sono tenuti due incontri tra Centro Don Bosco e Amministrazione Comunale, uno in data 18 settembre 2019 con l’assessore e uno in data 7 ottobre 2019 con la presenza del sindaco, del vicesindaco, dell’assessore, del segretario e del responsabile della Ucman. In questi incontri si è parlato del tema trasporto e della convenzione da rinnovare, nonché delle condizioni da porre in essere nella convenzione stessa. A conclusione di questi incontri, concordando l’importanza di rinnovare la convenzione, l’amministrazione si era fatta garante di portare avanti l’iter con Ucman. Dopo questi incontri non abbiamo ricevuto altri riscontri o comunicazioni ufficiali in merito, solo arrivarti a giungo abbiamo ricevuto in via informale, parlando con l’assessore per altri motivi e ponendo direttamente la domanda che non solo il trasporto da scuola al Centro Don Bosco non ci sarebbe più stata, ma che il servizio di post scuola gestito dal centro era stato cancellato dalla carta dei servizi e in seguito che l’amministrazione avrebbe provveduto tramite bando a organizzare un servizio di post scuola nei locali della scuola primaria. Ricevute queste notizie, per dare risposte alle richieste dei genitori, che comunque venivano inviati al centro don bosco per avere informazioni in merito al servizio post scuola, ci siamo attivati per organizzare il servizio in modo del tutto privato, comunicando alle famiglie le relative informazioni.