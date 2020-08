San Felice, Torre dell’Orologio, a che punto sono i lavori

SAN FELICE SUL PANARO – La lista civica “Insieme per San Felice” ha pubblicato una nota riguardante le domande sulla Torre dell’Orologio di San Felice sul Panaro. Il gruppo ha presentato infatti un’interrogazione in Consiglio Comunale per avere aggiornamenti sul recupero della torre:

🕰️ Torre dell’Orologio: A CHE PUNTO SIAMO?

La Torre dell’Orologio è stata da sempre uno dei simboli di San Felice, amato da tutti i nostri concittadini.

Per questo il nostro gruppo ha presentato un’interrogazione in Consiglio Comunale per avere aggiornamenti sull’iter della progettazione per il recupero della Torre. Nello specifico: