Si fa un selfie con la bicicletta rubata e si prende una denuncia

Si fa un selfie con la bicicletta rubata, preso.

È accaduto l’altro giorno ad un giovane d Carpiil quale, qualche ora prima, nei pressi di un supermercato della città, si era impossessato della bicicletta di una donna appena entrata a fare la spesa. Il ragazzo, dooo essersi frettolosamente allontanato, ha fatto sosta in un parco ove lo attendeva qualche amico. Nell’occasione ha pensato di farsi un selfie a bordo della “sua” nuova bicicletta e postarlo sul suo profilo Instagram. Ai carabinieri di Carpi non è servito molto tempo per identificarlo e per recuperare il mezzo, poi riconsegnato in perfette condizioni alla proprietaria, che nel frattempo ne aveva denunciato il furto in caserma.

L’uomo dovrà rispondere di furto aggravato.

