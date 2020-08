Tempesta e vento fortissimo nella notte a Nonantola

Tempesta e vento fortissimo nella notte a Nonantola. I Vigili del fuoco hanno effettuato diversi interventi per rispondere alle diverse decine di richieste arrivate al 115 durante e dopo il temporale.

Nella provincia di Modena è stata maggiormente colpita proprio la fascia Modena-Castelfranco-Nonantola e a Soliera e Ravarino. Le maggiori segnalazioni sono per alberi e rami caduti o per tegole e coperture divelte. Grandinate isolate.

Non ci sono notizie di feriti negli ospedali, ma la conta dei danni è appena iniziata.

Domenica mattina i Vigili del fuoco sono ancora al lavoro per evadere tutte le segnalazioni. In particolare c’èuna squadra in via Caduti in Guerra a Modena, una in via di Mezzo a Nonantola e una in via Giorgina sempre Nonantola.

Tante le testimonianze sui social che dimostrano quanta paura ci sia stata per quel che è accaduto.

Noi abbiamo il gazebo in terrazza al secondo piano .

Non immaginate quello che abbiamo passato,

ci siamo visti dentro al tifone: abbiamo visto tutto sotto la pioggia a mantenere il gazebo

Che ovviamente il vento stava portando via…

Siamo stati travolti è stato impressionante: in due a mantenere il gazeebo, la luce che andava e veniva

Io per correre sono caduta a terra e mi sono fatta male il gomito pieno di sangue

Comunque ce la siamo vista brutta.

Ieri notte ho visto cos’è un tifone, paura allo stato puro. La mia casetta di lamiera in costruzione distrutta, si è sollevata pure la piattaforma in legno che avevo costruito per montarcela sopra…

Una bella bufera… ci sono piante rotte dappertutto. Con santa pazienza ognuno dovrà sistemare i propri disastri!

Tutti i giochi di mio figlio sono andati a finire chissà dove. Ho provato ad uscire ma c’erano pezzi di lamiera di qualche garage o capanno che stavano volando (questo a Recovato ). Domani vedrò i danni all’auto.

Io abito a un secondo piano, tutti i miei vasi di piante grasse scaravoltati, acqua in casa, avevo lasciato gli scuri in fessura e vetri aperti

Finito di raccogliere acqua. Domani mattina vedo danni alla mia Panda.

Scrivono i Vigili del fuoco volontari di Finale Emilia:

#accadeora

2 Squadre di VVF Finale (come le altre squadre del Comando Provinciale di Modena) sono fuori da stanotte alle 2 per risolvere le problematiche legate al forte temporale che si è abbattuto sulla bassa modenese.

RAVARINO

NONANTOLA

