Ecco i danni del temporale a Bomporto

Il sindaco di Bomporto Angelo Giovannini fa il punto sui danni del temporale avvenuto nella notte tra sabato e domenica:

Vorrei informarvi, seppur in estrema sintesi, sulla situazione rispetto ai danni causati dal vento forte di stanotte.

Dalle 7.30 di stamattina abbiamo attivato PM, ufficio tecnico comunale e volontari Protezione civile… dopo aver subito circoscritto e segnalato con birilli e nastro biancorosso le principali situazioni di pericolo (un paio di alberi in mezzo alla strada e due semafori danneggiati) è stato direttamente rimosso quello più urgente che ostruiva via Ravarino-Carpi intersezione via Adige. Nel frattempo è stato richiesto l’intervento della ditta che fa manutenzione ai semafori che alle 11.30 aveva già ripristinato i due impianti danneggiati, in via temporanea per poi completare l’intervento domani. Sono state immediatamente fatte anche le dovute segnalazioni ai Vigili del fuoco per le rimozioni più complesse, che sono avvenute nel pomeriggio mentre è in corso la più impegnativa (Piazza Matteotti).

Domani si procederà ad un censimento più dettagliato per quanto riguarda altri alberi caduti nei parchi e segnaletica stradale e di altro tipo da sistemare.

Si invita a fare attenzione perché purtroppo è annunciata una nuova allerta temporali sull’ intero territorio regionale.

Sono previsti nelle prossime ore fenomeni anche intensi ma localizzati (che significa che è impossibile prevedere esattamente dove).