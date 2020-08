Via Imperiale, la strada dimenticata delle Valli mirandolesi

Via Imperiale, la strada dimenticata delle Valli mirandolesi. La situazione di degrado della strada che raggiunge la borgata La Luia, alla periferia di San Martino Spino, si ripete da anni, e un punto fermo è stato messo con un tranchat divieto di accesso per biciclette e due ruote. Venne deciso nel lontano 2014 e lì rimane da anni. Il divieto è rimasto anche dopo i lavori che sono stati effettuati nel 2019 per mettere in sicurezza la strada da avvallamenti e buche.

In sei anni non è stata trovata una soluzione, e chi ha una bicicletta o una moto per raggiungere Rivara, Massa Finalese o Mirandola non può usarla.

La responsabilità della strada è divisa in due tra la provincia di Modena che cura il tratto mirandolese e la Provincia di ferrara che si occupa della parte di strada che va verso Bondeno.

