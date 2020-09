9 incontri online sulla comunicazione digitale nell’editoria, nella traduzione e nella valorizzazione del patrimonio culturale

Al via 9 appuntamenti dedicati alla Comunicazione digitale nell’editoria, nella traduzione, nella valorizzazione del patrimonio culturale nel corso dei quali sarà evidenziata l’intersezione tra discipline umanistiche e tecnologia. La proposta arriva dal Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali di Unimore. Il primo appuntamento si terrà lunedì 28 settembre 2020 su Meet e sarà dedicato all’ “Editoria, biblioteche e digital humanities: come cambia il mondo lettura”.

Il progetto di Eccellenza del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali offre la possibilità di ampliare l’offerta formativa delle Lauree Magistrali e del Dottorato con attività didattica avanzata nel campo della comunicazione digitale. In questa cornice il Dipartimento offre un ciclo di interventi con specialisti e docenti di diverse discipline che affronteranno alcuni dei tratti più significativi del ruolo delle risorse digitali oggi nell’editoria, nella comunicazione, nella traduzione, negli studi linguistico-culturali, nella valorizzazione del patrimonio culturale.

Il primo incontro, che si terrà lunedì 28 settembre 2020 dalle ore 17:30 alle 19.00 su Meet, sarà dedicato all’ “Editoria, biblioteche e digital humanities: come cambia il mondo della lettura” e vedrà la prof.ssa Elisabetta Menetti di Unimore coordinare gli interventi di Irene Enriques, Direttore Generale Zanichelli, Giulio Blasi, CEO Horizons Unlimited ed in collegamento da Providence (USA): Massimo Riva, Director of the Virtual Humanities (Brown University). Per seguire l’appuntamento scrivere a elisabetta.menetti@unimore.it oppure utilizzare il link per seguire la conferenza telematica https://meet.google.com/pcn-wnto-sbz

“Si tratta di una bella occasione per dialogare con i professionisti dell’editoria e delle biblioteche digitali – afferma la prof.ssa Elisabetta Menetti di Unimore – sulle nuove modalità di studio e di accesso alle risorse in rete: le nuove dimensioni del sapere che si sono sviluppate in questi mesi di emergenza Covid-19 dimostrano la straordinaria capacità di rinnovamento del mondo della formazione, dell’editoria e della diffusione di documenti e di prodotti editoriali nelle nuove piattaforme digitali”.

Per le studentesse e gli studenti iscritti alle lauree magistrali LCC e LACOM, la frequenza delle 9 conferenze dà la possibilità di acquisire 3 CFU. Per LCC la referente è la prof.ssa Elisabetta Menetti. Per LACOM le referenti sono la prof.ssa Marina Bondi e la prof.ssa Chiara Preite.

Per maggiori informazioni sull’intero ciclo di incontri visitare il sito www.dslc.unimore.it

