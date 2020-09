A Medolla inaugurata la nuova fiera del biomedicale Shomed, la fiera dedicata ai fornitori di prodotti e servizi per il mondo del biomedicale, che andrà avanti anche sabato 12 settembre.

Era presente il governatore Stefano Bonaccini, che ha commentato: “Da queste parti, nel cuore della bassa modenese, sono abituati a rimboccarsi le maniche e a lavorare sodo, dopo il terremoto così come dopo il lockdown. Qui, infatti, la filiera biomedicale più importante in Europa”.

Medolla è una piccola realtà, ma, ne sono profondamente convinto, piena di talenti, ed è compito dell’amministrazione valorizzarli, che si tratti di imprenditori, di realtà come il Tecnopolo, di giovani che si formano nelle nostre scuole e nelle nostre università, di associazioni, di privati cittadini.

Se ci si stanca di investire sul talento, se ci si stanca di avere sempre nuove idee, a maggior ragione quando si è realtà delle nostre dimensioni, è come smettere di pedalare in pianura: per un po’ si va avanti, anche solo per inerzia, ma poi si rallenta fino a fermarsi.

Occorre allora gettare il cuore oltre l’ostacolo, e noi lo abbiamo fatto e continueremo a farlo, a fianco delle imprese, dei cittadini e della ricerca”.

Aggiunge il sindaco di Medolla Alberto Calciolari: ” Un po’ di tempo fa ci è stato proposto di accogliere nel nostro comune questo evento; come per tutte le prime volte di un evento, si trattava di raccogliere una sfida, e noi non abbiamo esitato a farlo, perché ci abbiamo visto la possibilità non solo sostenere gli imprenditori di un Distretto, gli imprenditori del nostro territorio, ma, più in generale, di realizzare uno degli obiettivi che mi sono dato come sindaco, fin dal primo giorno, uno degli obiettivi di questa amministrazione: valorizzare il talento.