Cambiano i semafori in via Nonantolana

A Modena cambia la regolazione dell’impianto semaforico agli incroci tra le vie Nonantolana, Albareto e Ciro Menotti e tra le vie Nonantolana, Mar Tirreno e Monte Cimone.

Nei due rami di via Nonantolana sono entrate in funzione, infatti, le lanterne semaforiche veicolari di corsia (a frecce), per le manovre dritto e a sinistra, in sostituzione delle normali lanterne utilizzate finora.

Con le nuove lanterne è stato anche modificato il funzionamento dei due impianti: in particolare, se prima la svolta a sinistra era contestuale al transito di chi procedeva dritto, ora per svoltare a sinistra è prevista una separata fase semaforica. L’intervento è volto a ottimizzare lo smaltimento dei flussi ai due incroci, evitando la contemporaneità di alcune manovre in cui il traffico in svolta a sinistra deve attendere, pur a semaforo verde, per dare la precedenza ai veicoli che provengono in senso opposto.

