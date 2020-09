Camposanto, riunione informativa ripresa servizi scolastici

CAMPOSANTO – Prima della prossima ripresa delle attività scolastiche , l’Amministrazione incontrerà i genitori per dare informazioni in merito ai servizi ed agli interventi di adeguamento necessari in base alla normativa vigente per il contrasto alla diffusione del Covid-19.

Dopo tanti mesi di sospensione comprendiamo la preoccupazione dei genitori per questa ripartenza complessa e desideriamo condividere le valutazioni fatte nelle conferenze dei servizi per un rientro sereno ed in sicurezza dei propri figli.

L’incontro sarà sabato 12 settembre alle 9 in sala Ariston.

La partecipazione è consentita ad un solo famigliare ed è necessaria la mascherina.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017