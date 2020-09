Canto, musica e danza a scuola, da Mirandola interrogazione al Governo

Canto, musica e danza a scuola, da Mirandola interrogazione al Governo per capire cosa si sta facendo per far tornare queste esperienze nelle classi. Si legge nel documento deposutato alla Camera del deputato mirandolese Guglielmo Golinelli:

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-06886 presentato da GOLINELLI Guglielmo testo di Mercoledì 23 settembre 2020, seduta n. 398 GOLINELLI. — Al Ministro dell’istruzione. — Per sapere – premesso che: il 15 settembre 2020, è stata emanata la nota n. 16495 del Ministero dell’istruzione avente a oggetto le richieste di chiarimento riguardo alle procedure di sicurezza da applicare durante le lezioni di canto, di musica e di danza nelle scuole, nel periodo di pandemia; il Comitato tecnico-scientifico, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in merito all’attività didattica corale e strumentale, ha fornito le seguenti specifiche indicazioni: «nei locali scolastici destinati alla didattica ivi comprese aula magna, laboratori, teatro, rispetto alla numerosità degli studenti, deve essere considerato “un indice di affollamento tale da garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro […] le attività didattiche che prevedano l’utilizzo di strumenti a fiato o attività corali dovranno essere effettuate garantendo un aumento significativo del distanziamento interpersonale”. Verbale n. 82 del 28 maggio 2020; nell’ambito della scuola primaria, per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro e l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto). Verbale n. 104 del 31 agosto 2020; agli studenti si raccomanda di evitare il contatto fisico, l’uso promiscuo di ogni ausilio (microfono, leggìo, spartito, plettro, etc..) e lo scambio degli strumenti musicali che, al termine di ogni lezione, dovranno, come di consueto, essere accuratamente puliti e riposti nelle apposite custodie»; emerge, dunque, dalle prescrizioni del un rafforzamento delle misure di contenimento, per queste specifiche attività. Le istituzioni scolastiche, nella predisposizione delle misure organizzative, devono assicurare, quindi, nello svolgimento delle lezioni di canto e degli strumenti a fiato, oltre che le ordinarie misure igieniche (igiene delle mani, igiene quotidiana dei locali della scuola e aerazione frequente secondo le indicazioni previste nella circolare del Ministero della salute), un aumento significativo del distanziamento interpersonale affinché l’attività didattica possa svolgersi in sicurezza; da decenni il terzo settore in ambito musicale collabora con la scuola dell’obbligo e nella fascia 0/6 anni, attraverso numerosissime attività formative nel campo delle arti performative e su progetti sull’integrazione della disabilità, con l’apporto di esperti esterni che affiancano l’attività quotidiana degli insegnanti «generalisti»; per la formazione degli allievi, è fondamentale continuare ad inserire attività formative che sviluppano la creatività e che sono altrettanto importanti e perciò da tenere nella giusta considerazione; si valuta che siano circa trentamila i lavoratori delle arti performative specializzati didatticamente, che hanno operato in orario curricolare fino al lockdown negli asili nido, nelle scuole di infanzia e primarie pubbliche, ma che, attualmente, sono ancora esclusi dai programmi didattici delle scuole –: se il Ministro interrogato intenda adottare iniziative di competenza per far partire, al più presto, i patti educativi di comunità con il territorio, previsti nelle linee guida di cui al Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative per l’anno scolastico 2020/2021 affinché, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, non vengano privati bambine e bambine di tutte quelle opportunità relative al mondo della creatività e venga istituito un fondo per i lavoratori del settore.

(4-06886)

