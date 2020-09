Finale Emilia, giornata della prevenzione dentale al Poliambulatorio SALUS

FINALE EMILIA – Sarà il primo appuntamento di una lunga serie quello che si terrà al Poliambulatorio SALUS di Finale Emilia in via per Modena 34/B presso il Centro Commerciale Famila sabato 12 settembre dalle 9 alle 13.

Una giornata della prevenzione dentale con check up gratuito completo a cura del team dello Studio Dentistico del Poliambulatorio SALUS alla presenza del Dr. Pier Damiano De Patre (Odontoiatria) e della Dr.ssa Anna Pocaterra (Ortodontista) con l’obiettivo di avvicinarsi ad una corretta salute orale e di risolvere problematiche di natura dentale.

I pazienti, che potranno partecipare all’evento prenotando esclusivamente allo 0535 96352 o via mail salus.ssa@gmail.com, accederanno al Poliambulatorio in maniera contigentanta secondo i protocolli e le norme anticovid. La visita di controllo avverrà in maniera estremamente sicura con l’applicazione di tutte le protezioni per evitare contagi da Covid-19.

«Questo evento- spiega la Direzione – ha come obiettivo la prevenzione. Vogliamo lanciare un messaggio chiaro: la prevenzione è essenziale, anche in momenti delicati come quelli che stiamo vivendo. E noi, con il nostro team medico al completo, siamo e saremo sempre vicino alle esigenze mediche della cittadinanza».

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017