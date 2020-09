Gli studenti positivi non hanno contagiato nessuno a scuola

Gli studenti positivi non hanno contagiato nessuno a scuola. Sono risultati tutti negativi al tampone, e possono tornare regolarmente sui banchi di scuola, gli studenti degli istituti di Modena in cui erano emersi casi di positività al Covid-19 comunicati lo scorso 18 settembre e relativi a fonti di contagio extrascolastiche. Le classi erano state invitate a porsi precauzionalmente in isolamento in attesa del tampone, il cui esito, negativo per tutti, è stato comunicato alle famiglie. Si tratta della Scuola Primaria “G. Pascoli” (la prima dell’istituto che era stata posta in isolamento), della Scuola Secondaria di I Grado “San Carlo” (la prima dell’istituto che era stata posta in isolamento), del Liceo Scientifico Statale “Wiligelmo” e dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “E. Fermi”.

Non appena appresa notizia delle positività l’Azienda USL di Modena aveva immediatamente avvisato le scuole frequentate e il Dipartimento di Sanità Pubblica si era subito messo in contatto con tutte le famiglie, predisponendo i tamponi per tutti gli studenti. Possono dunque riprendere le attività in classe, ma per una maggiore sicurezza gli studenti all’interno dell’istituto dovranno tenere la mascherina indossata, fino all’esito di un secondo tampone di controllo disposto come misura massimamente cautelativa e che sarà effettuato tra alcuni giorni.

Proseguono i tamponi sugli studenti della provincia di Modena in cui erano emersi nei giorni scorsi casi di positività al Covid-19. In particolare, sono risultati tutti negativi, e possono tornare a frequentare regolarmente le lezioni, gli studenti di Carpi (classi degli istituti scolastici “A. Meucci” e “M. Fanti”) che lo scorso 18 settembre erano stati invitati a porsi precauzionalmente in isolamento e gli studenti di Modena (classi degli istituti scolastici “San Carlo” e “Pascoli”), con positività individuate il 19 settembre, anch’essi in isolamento precauzionale fino all’esito del tampone. L’esito negativo è stato comunicato alle famiglie; possono dunque riprendere le attività in classe, ma per una maggiore sicurezza all’interno degli istituti si dovrà tenere la mascherina indossata, fino all’esito di un secondo tampone di controllo, misura disposta in via massimamente cautelativa per i compagni di classe del caso positivo, e che sarà effettuato tra alcuni giorni.

Nuovo caso positivo al “Fermi” di Modena

Nella giornata di ieri, 22 settembre, è stato riscontrato un altro caso di positività al covid-19 in uno studente che frequenta l’Istituto Tecnico Industriale “Fermi” di Modena.

Non appena appresa notizia delle positività, l’Azienda USL di Modena ha immediatamente avvisato la scuola; i referenti scolastici Covid hanno puntualmente fornito l’elenco degli studenti e degli operatori per le necessarie comunicazioni da parte del Dipartimento di Sanità pubblica: gli studenti della classe frequentata dallo studente risultato positivo saranno sottoposti al tampone di controllo; in ragione del limitato contatto avuto con il caso non è stato disposto alcun isolamento ma la Sanità pubblica, in via di massima precauzione, ha disposto l’utilizzo della mascherina all’interno dell’istituto fino a nuova comunicazione alla scuola da parte dell’Azienda sanitaria.

SITUAZIONE SCUOLE

Ad oggi sono stati sottoposti a provvedimenti di isolamento domiciliare di 14 giorni da parte dell’Azienda Usl di Modena 24 bambini e 4 insegnanti appartenenti a una scuola d’infanzia e a una sezione primavera di un nido di Carpi. Tra essi, 17 bimbi e 2 insegnanti hanno già ultimato il periodo di isolamento e hanno dunque già ripreso le attività educative.

In provincia di Modena alla data di oggi le scuole coinvolte da positività al covid di minori o adulti (personale scolastico) sono 13, per un totale di 17 positività. In tutte le situazioni il virus è stato acquisito al di fuori del contesto scolastico, in maggioranza all’interno di focolai familiari e dunque relativi a persone che erano già in isolamento al momento della conferma di positività, ma che avevano comunque frequentato in precedenza la scuola per alcuni giorni.

Tra le positività 15 riguardano minori, mentre 2 riguardano soggetti adulti (1 educatore d’infanzia e 1 insegnante).

