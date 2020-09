Casa della Salute, Ausl ai cittadini di Finale: “Cantiere consegnato e già attivo”

FINALE EMILIA – L’Ausl ha inviato in una nota le rassicurazioni ai finalesi e all’amministrazione comunale riguardo la Casa della Salute: “il cantiere è stato consegnato il 4 giugno, come già annunciato. L’impresa, a cui sono stati affidati i lavori di adeguamento sismico e antincendio della struttura e di realizzazione dell’Ospedale di Comunità (OsCo) ha eseguito le opere di accantieramento e le attività di pulizia e sanificazione delle aree interne al fabbricato, rese necessarie per consentire l’ingresso in sicurezza degli operai. Sono in corso inoltre le prime demolizioni interne e le operazioni di verifica delle pareti (cosiddetta stratigrafia) propedeutiche agli interventi di demolizione sull’esistente. Contestualmente, l’impresa sta realizzando, presso le proprie officine, la nuova centrale termica, che consentirà, una volta terminata e collocata in loco, il sezionamento dell’impianto attualmente a servizio della struttura”. L’Ausl specifica che “la conclusione di queste operazioni, prevista indicativamente per metà ottobre, è condizione fondamentale per poter avviare le demolizioni dei grandi volumi ed entrare così nel vivo dei lavori”.

