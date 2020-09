Medolla, atto di vandalismo al parco di via Perugia

MEDOLLA – Il cestino completamente divelto e accasciato da un lato, con la spazzatura che esce. Questa è stata la scena che si è trovata davanti una cittadina di Medolla al parco di via Perugia. La donna ha segnalato la cosa nel gruppo “Sei di Medolla se…” mettendo anche le immagini del fatto:

Ecco cosa ho trovato stamattina nel parchetto di via Perugia. Mi sono chiesta: ha avuto un mancamento come la panchina e si è accasciato o è l’ennesimo atto di vandalismo del solito gruppo di ragazzini frustrati ed insoddisfatti che pensano così di essere fighi e questo per loro è diventato l’unico modo dì divertirsi? Naturalmente non è stato il figlio di nessuno perché i propri figli sono bravi e non dei teppistici, perché educati e rispettosi!!! Signore e Signori mettetevi anche voi in discussione e parlate con i vostri figli se non volete che Medolla vada completamente allo sfascio e diventi ancora di più un luogo dove la sera fa pensiero uscire e occorre che cominciamo a fare delle ronde per placare gli animini di questi bravi ragazzi !!!!