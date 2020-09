Per la scuola materna “Montessori” di San Giacomo Roncole una imponente ristrutturazione

MIRANDOLA – Per scuola materna “Montessori” di San Giacomo Roncole è tempo di una imponente ristrutturazione, e per questo motivo ai bambini servirà ancora qualche mese prima di rientrare in aula: il Comunedi Mirandola ha dovuto stipulare un contratto d’affitto con un privato, il ristorante Saul, per ospitare i bimbi fino alla fine di novembre. Un accordo che vale circa 8mila euro e ha permesso comunque i piccoli iscritti di iniziare l’anno scolastico in sicurezza e in paese.

La sede delal scuola era stata danneggiata dal terremoto, e quando furono eseguiti lavori di messa in sicurezza, furono rivestiti i pavimenti per essere sicuri che non nuocessero alla salute, poiché era stato trovato amianto nelle colle. Dopo quasi sei anni a maggio è stato aperto il cantiere per dare ai bambini una struttura nuova. E’ stata annotata una variante piuttosto sostanziosa che la Giunta del sindaco Greco ha approvato nei giorni scorsi. Si tratta di un aumento di costi quantificati in circa 92mila euro + Iva e che arrivano anche in seguito alle richieste della dirigente scolastica. Numerose le modifiche affrontate: un nuovo dormitorio che in caso di spettacoli può servire anche da sala costumi; l’inserimento di due pareti mobili impacchettabili a servizio delle due sezioni; uno spazio dedicato agli insegnanti; un ingresso nuovo e più ampio.

L’assessora Letizia Budri ha fornito un chiarimento sui lavori alla scuola:

– il quadro economico dell’Intervento – tot. 1.013.000, di cui 656.553€ affidati in lavori – è finanziato per 266.000€ da un contributo del MIUR e per 747.000€ da risorse comunali (non si tratta di fondi della ricostruzione in questo caso);

– l’appalto è stato aggiudicato nell’autunno scorso e, se non ci fosse stato il Covid, i lavori sarebbero comunque iniziati al termine delle attività scolastiche (quindi nella seconda parte di giugno 2020), a causa del covid le attività edili sono state bloccate per decreto fino al 4 maggio e questo cantiere è stato consegnato 20 giorni dopo (giusto il tempo di adeguare alle norme anticovid i protocolli di cantiere), quindi prima del termine di consegna ipotizzato pre-covid; In sede di consegna dei lavori, poi, è stato concordato un cronoprogramma più contratto;

– che l’amianto ci fosse (nelle resine al di sotto della pavimentazione) si sapeva, le valutazioni sul suo effettivo stato di consistenza – al netto dei sondaggi – è stato possibile solo in fase esecutiva, con relativi maggiori oneri per la rimozione.

– i costi derivanti dall’affitto della struttura che ospiterà le due sezioni, confermo che sono stati inseriti in piattaforma, con auspicio di accoglimento della richiesta (trattandosi di importi extra contributo PON, la cui ammissibilità è stata comunicata successivamente dal Ministero)

Anche nei due plessi della scuola primaria di San Martino Spino e Mortizzuolo sono in previsione lavori, per definire ulteriori spazi di servizio e un camminamento per accedere dalla ciclabile alla scuola di Mortizzuolo. Nelle scuole dell’infanzia di viale Gramsci, via Toti e via Poma saranno riorganizzati alcuni spazi interni, mentre alle scuole medie Montanari interventi di adeguamento della “casetta” laboratorio e la creazione di due ulteriori accessi, per consentire lo scaglionamento degli alunni su 4 ingressi differenziati. Lavori che prevedono uno stanziamento di 98mila euro di cui 45.800 da risorse comunali. Altri 29mila euro serviranno per l’acquisto di ulteriori arredi per attrezzare le 10 “infermerie” individuate all’interno dei vari plessi, nonché di divisori, schermature e accessori per la riorganizzazione delle attività.

