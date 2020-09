Perde la droga in ambulatorio, torna a prenderla e trova i Carabinieri ad aspettarlo

Perde la droga in ambulatorio e cerca di rientrare per tornare in possesso dello stupefacente.

Martedì i carabinieri di Modena, della stazione di viale Tassoni, hanno identificato e denunciato alla procura della Repubblica un cittadino nigeriano ventottenne senza fissa dimora, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.il giovane si era recato per un consulto medico presso un ambulatorio dove aveva smarrito una busta Contenente 3,5 g di cocaina e 4 g di eroina suddivisi in dosi.

Il personale sanitario, scoperta per terra la busta e visto il contenuto, ha Interessato i Carabinieri. Nel frattempo il nigeriano, accortosi di aver perso la busta, ha tentato di ritornare in ambulatorio per farsela restituire, tuttavia all’arrivo dei militari, il giovane e si è allontanato di corsa facendo perdere le tracce. I militari intervenuti, avviati gli accertamenti, hanno identificato il giovane.

