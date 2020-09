Portovecchio Luogo del cuore, Mirandola punta alla salvaguardia del suo gioiello

A San Martino Spino, in Piazza Airone il 25 agosto si è tenuta la prima serata informativa su Portovecchio Luogo del Cuore 2020, finalizzata a sensibilizzare sul tema della salvaguardia dell’importante compendio storico-architettonico e ambientale presente in zona sin dall’epoca dei Pico. L’iniziativa, organizzata dal Comitato Salviamo Portovecchio che riunisce tutte le associazioni sanmartinesi, ha trovato un ottimo riscontro di pubblico e partecipazione, pur garantendo le necessarie disposizioni anti-covid.

La salvaguardia di Portovecchio e in particolare quello che potrà essere il suo destino sono obiettivi indubbiamente complicati e impegnativi, ma non per questo occorre demordere. L’obiettivo della partecipazione al censimento Luoghi del cuore 2020 del FAI è finalizzato proprio a farlo maggiormente conoscere nella sua preziosa storia e bellezza e a diffonderla, con la speranza di riuscire a stimolare idee, percorsi e progetti che possano ridare vita al luogo e che, aggiungiamo, possano portare nuove opportunità a partire dal lavoro per il territorio. A tal fine è stato appositamente inserito dentro al sito realizzato da Marco Nicolini una sezione ad hoc denominata – la tua idea – proprio per raccogliere spunti e stimoli che si metteranno a disposizione di tutti quanti. L’attenzione e l’interesse è stato anche dimostrato dalla nutrita partecipazione di amministratori, consiglieri e rappresentanti di varie forze politiche, presenti in maniera importante e…trasversale: dal Sindaco di Mirandola, Avv.Alberto Greco alla consigliera regionale Palma Costi, al Sindaco di San Felice sul Panaro, Michele Goldoni, ai consiglieri comunali di Mirandola Guglielmo Golinelli, Alessandro Bergamini, Marco Donnarumma, Dorothy Borellini, Nicoletta Magnoni, al segretario del PD di Mirandola Marco Azzolini. L’obiettivo immediato sul quale è stato chiesto di agire quanto prima è sventare il rischio di crolli e ulteriori ammaloramenti sperando possano trovarsi le condizioni per un sia pure minimale intervento per evitare che l’azione inclemente e dannosa degli agenti atmosferici possa peggiorare le condizioni in particolare delle coperture.

Una bella scommessa non c’è che dire, ma sono forse queste le sfide più belle da intraprendere

Nasce il Comitato Salviamo PortovecchioIl Comitato spontaneo è formato dalle principali associazioni e da cittadini… Pubblicato da Palazzo Portovecchio – San Martino Spino di Mirandola in Modena su Domenica 6 settembre 2020

