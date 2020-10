Ricostruzione, a Bomporto firmato l’ultimo Mude

Con la firma del sindaco Angelo Giovannini sull’ultima ordinanza Mude si raggiunge un importante traguardo nel percorso della ricostruzione post sisma di Bomporto.

L’ultima pratica, la numero 216, è stata chiusa mercoledì 30 settembre, per la soddisfazione dei cittadini interessati e dell’Amministrazione comunale: “È stato raggiunto un obiettivo per il quale in tanti, tra amministratori e tecnici, hanno lavorato in questi anni. A tutti va il mio più sincero ringraziamento per l’impegno che hanno messo fin dai primi giorni dopo il terremoto, non sarebbe stato possibile raggiungere questo traguardo senza il fondamentale contributo di tanti” afferma il Sindaco Angelo Giovannini.

Con la chiusura delle pratiche Mude – si chiama così il modello che riunisce in un unico procedimento la pratica edilizia e la pratica relativa alla richiesta di contributi, tutti gli aventi diritto hanno ottenuto l’emissione delle cosiddette “cambiali” per ottenere le risorse messe a disposizione per la ricostruzione, un doloroso capitolo della storia di Bomporto che potrà dirsi davvero chiuso quando saranno completati i lavori sugli immobili produttivi e privati, pratiche che i tecnici comunali stanno continuando a seguire.

