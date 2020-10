Una leggenda nella Bassa, Stefano Tacconi a Bomporto per l’inaugurazione del nuovo stadio

Stefano Tacconi

BOMPORTO – All’inaugurazione del nuovo stadio nel nome dei fratelli Sentimenti di Bomporto è stata invitata una leggenda del calcio italiano, Stefano Tacconi, estremo difensore della Juventus per quasi un decennio (1983-1992) e della Nazionale Italiana. Una leggenda che non poteva assolutamente mancare ad un evento così importante e che rende ancora più epica la giornata di tutti gli appassionati di calcio della città di Bomporto. Accolto con un entusiasmo soprattutto dai tifosi della plurititolata squadra bianconera, di cui è stato una grande bandiera e un punto di riferimento per tutti i portieri, famoso per il suo carattere focoso in campo e per la sua sicurezza tra i pali. Oltre a ciò ha fatto parte anche della Nazionale Italiana partecipando agli europei del 1988 e ai mondiali del 1990, mostrando il suo valore anche a livello internazionale.

Tacconi non si è sottratto alle domande, e ha avuto modo di affronatre un tema molto sentito qui nella Bassa, quello dello sport giovanile. Il portiere ha invitato a una rifessione:

“I ragazzi di oggi hanno l’opportunità di sfruttare tutti questi campi all’avanguardia, mentre noi all’inizio giocavamo su campi fatti di sassi” Afferma Stefano Tacconi

Un’occasione per evidenziare quanto i giovani calciatori abbiano a disposizione le migliori attrezzature per costruirsi una propria carriera calcistica ma soprattutto per poter divertirsi e apprendere lo spirito di squadra. In tantissimi ad accorrere per autografi e foto, per immortalare un evento che dà speranza, felicità e gioia anche in questo periodo di grande preoccupazione, quello della pandemia. Secondo l’ex portiere il calcio proseguirà nonostante l’emergenza Covid con la speranza che tutto possa riprendere nella normalità il più veloce possibile.

