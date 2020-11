Accensione luminarie, arriva il Natale a Nonantola

Anche se il momento rimane ancora incerto, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus che ha recentemente portato la Regione Emilia Romagna nella fascia di attenzione “Arancione”, il Comune di Nonantola non intende rinunciare a far vivere, nel miglior modo possibile, il Natale alla comunità, infatti nel fine settimana è prevista l’accensione delle luminarie.

“Nonostante sia stato un anno molto difficile – spiega l’assessore alle Attività Produttive Cristiano Bassi – abbiamo deciso di celebrare comunque il Natale illuminando il cuore di Nonantola come mai era stato fatto. Infatti il clima natalizio si potrà respirare in via Roma, in Via Marconi e ammirando la Torre dei Modenesi, ma non solo perché abbiamo previsto nuove luminarie anche su tutta Piazza Liberazione e sulla torre dei Bolognesi“.

“Sicuramente il momento è molto delicato – conclude Bassi – ma nell’assoluto rispetto delle norme sanitarie in essere, pensiamo sia importante vivere questo momento natalizio anche come segno di speranza nel futuro, affinché il 2021 sia diverso rispetto a questi 12 mesi durissimi a livello sanitario ed economico”.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017