Addio al re del Lambrusco Franco Cavicchioli, San Prospero lo piange

Pioniere del Sorbara assieme ai fratelli, Franco Cavicchioli rivoluzionò il mercato di questo vino portandolo fuori dalla Bassa nelle case degli italiani, rendendolo il vino da tavola per eccellenza. Addio al re del Lambrusco Franco Cavicchioli, San Prospero lo piange.

In paese lutto anche per il fondatore della Valmatic Antonio Vaccari e per Luigi Ragazzoni: tutti e tre sono stati portati via dal Coronavirus.

Il cordoglio del Comune:

La nostra comunità è stata duramente colpita dall’epidemia da Covid-19 e purtroppo dobbiamo già annoverare alcuni deceduti. Nel cuore di tanti sono e resteranno queste persone che hanno legato la loro vita al nostro paese. Vogliamo onorare pubblicamente la memoria di Franco Cavicchioli , che con i suoi fratelli ha dato vita ad una delle prime grandi aziende del paese, contribuendo al benessere di tante famiglie di San Prospero. Ossequiamo Antonio Vaccari, primo cofondatore dell’azienda Valmatic, grande vanto per la nostra comunità. Persona amata da dipendenti e da colleghi per la sua giovialità e per il suo ottimismo che non è mai venuto a meno, nemmeno nei momenti più difficili. Ricordiamo anche, non da ultimo, Luigi Ragazzoni, che dopo una vita dedicata alla famiglia e al lavoro, anch’egli ha dovuto dire addio ai suoi cari. Ci stringiamo alle famiglie di questi concittadini defunti e porgiamo loro le nostre più sentite condoglianze. Il nostro augurio è che la situazione volga rapidamente al meglio e che la nostra comunità non debba contare ulteriori dolorose perdite.

