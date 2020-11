Camion carico di uova prende fuoco in autostrada

Camion carico di uova prende fuoco in autostrada. E’ accaduto giovedì mattina verso la 6.15, quando sono sstati chiamati per un intervento i Vigili del Fuoco sulla A1 km 143 nord (tra Modena nord e Reggio Emilia) per l’incendio di un mezzo pesante trasportante uova. Nessuna persona ferita e nessun altro mezzo coinvolto.

Al momento le fiamme sono state spente ma la squadra dei Vigili del fuoco è ancora sul posto per le ultime operazioni. Disagi alla circolazione gestiti dalla Polizia Stradale

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017