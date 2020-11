Cimitero di Bomporto, finestrino spaccato per sottrarre una borsa

BOMPORTO – Lunedì 26 ottobre al cimitero di Bomporto verso le 11.30 del mattino malviventi non identificati hanno spaccato un vetro a un’auto e hanno rubato cellulare e borsa. Un’azione fulminea che è costata cara alla proprietaria danni e la perdita dei documenti. La zona non è nuova a questa tipologia di furti, si consiglia caldamente di non lasciare oggetti incustoditi nell’auto nemmeno per pochi minuti. E’ stata fatta denuncia ai Carabinieri.

