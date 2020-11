Fonoteca Nella Rete: puntata sul concerto dei Comaneci a Nonantola

Venerdì 27 novembre è in programma la seconda puntata di “Schegge d’archivio” con un estratto dal concerto dei Comaneci del 14 luglio 2020 a Nonantola, un evento della rassegna “Salto Nel Suono Estate”.

Un’ottima occasione, per chi ha assistito al concerto e per chi non era presente, di godersi momenti suggestivi ed emozionanti.

Comaneci

E’ un progetto che porta avanti un’alchimia tra melodia, canzone folk e attitudine sperimentale. Le canzoni prendono ispirazione soprattutto dall’America del folk e del blues aggiornati al presente, con l’ausilio anche di un’elettronica povera che è spesso il valore aggiunto di molti brani.

Fonoteca Nella Rete

“Schegge d’archivio” fa parte del progetto “Fonoteca Nella Rete” delle Officine Culturali del Comune di Nonantola: appuntamento settimanale di questa parte finale del 2020 in cui vengono pubblicati in rete (Facebook, Instagram e You Tube) alcuni momenti selezionati dalle performance live di Salto nel Suono (la tradizionale rassegna di incontri, concerti e lezioni organizzata dalla Fonoteca del Comune di Nonantola).

https://youtu.be/37Uf91u3qHQ

