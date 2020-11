Massa Finalese, tenta furto con un “abbraccio” ma viene allontanata

MASSA FINALESE – Una probabile truffa a un uomo anziano, che non ci cade e allontana la malintenzionata: è accaduto a Massa Finalese, e la descrizione dei fatti arriva dal figlio della vittima che lo ha raccontato sulla pagina “Sei di Massa Finalese se…”:

Buongiorno, volevo segnalare che ieri sera in via Don Minzoni una ragazza (non so di che nazionalità) ha chiesto a mio padre una donazione per un ente, poi vedendo che mio padre non cedeva ha iniziato ad abbracciarlo e a palpeggiarlo, sicuramente con l’intento di rubargli il portafoglio!! Per fortuna mio padre l’ha allontana ed è andato tutto bene!! Fate attenzione!!