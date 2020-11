Medolla, dal Comune 60mila euro a fondo perduto per imprese e commercio

MEDOLLA – Hanno scadenza per la presentazione delle domande le ore 12 di mercoledì 18 novembre i due bandi pubblicati dal Comune di Medolla, ciascuno dei quali ha una dotazione finanziaria di 30mila euro, e destinati a sostenere imprese e commercio, settori particolarmente colpiti dalle conseguenze delle misure di contrasto al diffondersi della pandemia. Il bando denominato “Emergenza Covid19 – Misure eccezionali e straordinarie per il sostegno alle imprese commerciali e di servizio anno 2020” prevede l’assegnazione di contributi straordinari e a fondo perduto alle imprese che da codice ATECO hanno avuto la sospensione da DPCM dell’11 marzo scorso, aventi la sede operativa nel Comune di Medolla (il bando contiene tutti i requisiti per l’ammissione a contributo), con l’unica eccezione dei commercianti al dettaglio su area pubblica (gli ambulanti) per i quali è necessaria la sede legale invece che quella operativa nel Comune di Medolla.

Il secondo bando si rivolge invece a imprenditori e commercianti che intendano valorizzare la propria attività con un progetto d’impresa specifico. L’obiettivo è infatti quello di sostenere la riqualificazione del tessuto commerciale e artigianale dell’intero territorio comunale attraverso l’erogazione di incentivi economici a fondo perduto, da erogare a chi voglia installare nella propria attività sistemi d’allarme (al pari del bando “gemello” destinato ai privati, pubblicato alcuni giorni fa) o acquistare attrezzature finalizzate all’innovazione tecnologica, all’abbellimento o a migliorare la fruibilità della propria attività, anche con arredamenti esterni, una volta appurata la possibilità di occupare suolo pubblico. In questo caso i contributi possono arrivare a 1000 euro IVA esclusa per progetto e comunque non oltre il 70% dell’imponibile della spesa sostenuta a partire dal 1 febbraio 2020.

