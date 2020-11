Numero telefonico a Nonantola per fornire informazioni sulle modalità di assistenza

A partire da martedì 24 Novembre a Nonantola sarà nuovamente attivo e disponibile il numero 3500788653 per fornire un primo livello di informazione sulle modalità di assistenza alla popolazione.

Questo numero è riservato in particolare alle persone in isolamento domiciliare che si trovano momentaneamente in difficoltà nel provvedere autonomamente agli approvvigionamenti (alimentari, farmaci, …) e, ugualmente, alle persone anziane e fragili.

Il servizio al 3500788653 è attivo dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

