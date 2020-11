San Prospero, chiusa via Gallerana per lavori di ripresa frane in sinistra idaulica

SAN PROSPERO – Dal giorno 05/11/2020 al giorno 10/11/2020 dalle ore 8:00 alle ore 17:00 è istituito il divieto di circolazione in Via Gallerana, nel tratto compreso tra il civico 6 ed il civico 23, per consentire i lavori di ripresa di frane in sinistra idraulica del canale Fossa che ha causato lo smottamento della strada.

🟢 Sarà consentito il traffico veicolare ai soli residenti del tratto dove verranno eseguiti i lavori.

Nelle giornate di sabato 07 e domenica 08 i lavori saranno sospesi e la circolazione consentita a tutti.

🚧 Visto che per l’esecuzione dei lavori sopra detti si rende necessario occupare la carreggiata di Via Gallerana con macchine operatrici e tali veicoli, stante la sede stradale ridotta, non consentono il transito veicolare, considerato che per l’esecuzione dei lavori sopradetti si rende necessario chiudere al traffico veicolare il tratto di Via Gallerana.

Al termine dei lavori di ripresa del canale verranno eseguiti i lavori di asfaltatura e di rifacimento della segnaletica orizzontale.

In allegato l’ordinanza di chiusura del tratto in oggetto.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017