Solara di Bomporto, annullata l’inaugurazione di Piazza Marconi

Salta l’inaugurazione ufficiale della rinnovata Piazza Marconi di Solara. A seguito dell’inasprirsi dell’emergenza sanitaria e del graduale aumento dei contagi, l’Amministrazione comunale di Bomporto ha scelto di annullare la cerimonia inaugurale, prevista per domenica 22 novembre.

“È con dispiacere e amarezza – annuncia il Sindaco di Bomporto Angelo Giovannini – che a seguito delle mutate condizioni generalizzate dell’andamento dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia di Covid-19 in corso, sia a livello normativo che a livello di contesto sociale generale, devo annunciare la decisione di annullare l’inaugurazione di Piazza Marconi a Solara, rinviandola a data da destinarsi. Abbiamo preso questa decisione – precisa Giovannini – in considerazione dell’incertezza attuale, ancor meno prevedibile per le prossime settimane, delle condizioni riguardanti la cittadinanza, e con la consapevolezza che il ruolo di Amministratori pubblici ci impone di dare un esempio di prudenza e di senso di responsabilità. Tale decisione non solo ci eviterà di creare inutili assembramenti, ma ci consente di dimostrare coerenza sull’opportunità di promuovere un evento pubblico in questo momento in cui è decisamente sconsigliabile”.

Appuntamento rimandato dunque per il “vernissage” della piazza, oggetto di un restyling completo dalla pavimentazione all’arredo urbano fino all’illuminazione e già al centro della vita del paese, nuova sede del mercato solarese e protagonista a settembre dell’iniziativa culturale Muriliberi.

