Aggiornamento Coronavirus 12/12. Nel Modenese 392 nuovi casi e in Emilia 1.807 e 82 decessi

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 896 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 366 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 387 sono stati individuati all’interno di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 48 anni.

Sui 896 asintomatici, 385 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 127 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 19 con gli screening sierologici, 15 tramite i test pre-ricovero. Per 350 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La situazione dei contagi nelle province vede Piacenza con 119 nuovi casi, Parma (99), Reggio Emilia (154), Modena (392), Bologna (408), Ferrara (103), Ravenna (180), Rimini (163). Poil’Imolese (70), Cesena (74) e Forlì (45).

Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 17.975 tamponi, per un totale di 2.312.385. A questi si aggiungono anche 1.567 test sierologici e 2.143 tamponi rapidi effettuati da ieri.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.807 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 72.315.

Continua a diminuire il numero dei casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 63.972 (-82 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 60.937 (-74), il 95,2% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano 82 nuovi decessi: 3 in provincia di Piacenza (due uomini di 80 e 74 anni e una donna di 88); 3 in quella di Parma (due uomini di 66 e 84 anni e una donna di 84 anni); 10 in quella di Reggio Emilia (tre uomini di 97, 84 e 91 e 7 donne di 84, 88, 99, 85, 80, 66, 89 anni); 7 in quella di Modena (6 uomini di 95, 77, 64, 96, 86, 56 anni e una donna di 71); in provincia di Bologna sono 24 (di cui 7 uomini di 85, 85, 84, 87, 89, 85 e 73 anni e 17 donne di 93, 85, 93, 97, 89, 87, 83, 92, 83, 82, 83, 85, 95, 89, 60, 87 e 79 anni). Nel Ferrarese ci sono stati 6 decessi (tutte donne di 87, 90, 93, 82, 108, 65 anni); 8 in provincia Ravenna (di cui 2 uomini di 78 e 71 anni e 6 donne di 90, 95, 62, 97, 67 e 96 anni); 2 in quella di Forlì-Cesena (un uomo di 82 anni e una donna di 87); mentre in provincia di Rimini sono 17 (9 uomini di 81, 89, 90, 95, 94, 83, 88, 83 e 82 anni e 8 donne di 87, 89, 86, 93, 84, 90, 90 e 85 anni). Due decessi sono di persone provenienti fuori dall’Emilia-Romagna e in fase di verifica.

In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 6.529.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 222 (-9 rispetto a ieri), 2.813 quelli negli altri reparti Covid (+1).

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 15 a Piacenza (-1 rispetto a ieri), 16 a Parma (-1), 26 a Reggio Emilia (invariato), 41 a Modena (-10), 58 a Bologna (+2), 7 a Imola (-1), 17 a Ferrara (-1),13 a Ravenna (-1), 5 a Forlì (+1), 3 a Cesena (+1) e 21 a Rimini (+2).

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 13.672 a Piacenza (+119 rispetto a ieri, di cui 68 sintomatici), 11.566 a Parma (+99, di cui 59 sintomatici), 20.152 a Reggio Emilia (+154, di cui 86 sintomatici), 26.141 Modena (+392, di cui 247 sintomatici), 28.039 a Bologna (+408, di cui 168 sintomatici), 4.375 casi a Imola (+70, di cui 18 sintomatici), 7.219 a Ferrara (+103, di cui 25 sintomatici), 9.970 a Ravenna (+180, di cui 78 sintomatici), 5.021 a Forlì (+45, di cui 33 sintomatici), 4.649 a Cesena (+74, di cui 59 sintomatici) e 12.012 a Rimini (+163, di cui 70 sintomatici).

LA SITUAZIONE NEL MODENESE

in isolamento domiciliare 373

ricoverati in Terapia intensiva o subintensiva 2*

ricoverati in altri reparti 17

Casi totali 392

In provincia di Modena, su 392 nuovi positivi, 247 hanno eseguito il tampone per presenza di

sintomi, 55 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 21 sono risultati positivi

agli screening sulle categorie più a rischio, 7 sono stati diagnosticati attraverso test

sierologici, 2 attraverso test pre-ricovero, per 60 casi è in corso la ricerca epidemiologica.

I sintomatici sono 247, gli asintomatici 145.

Si registrano purtroppo 7 decessi inseriti nel bollettino regionale:

Uomo, 56 anni, Carpi

Uomo, 64 anni, Sassuolo

Donna, 71 anni, Savignano sul Panaro

Uomo, 77 anni, Carpi

Uomo, 86 anni, Montese

Uomo, 95 anni, Sestola

Uomo, 96 anni, Modena

*si precisa che il numero di nuovi casi ricoverati in terapia intensiva (o subintensiva) può non coincidere con il dato

incrementale di ricoverati in terapia intensiva comunicato nel bollettino regionale, ad esempio a causa di variazioni di regime

di ricovero dei singoli pazienti covid nel corso del loro periodo di degenza (trasferimento ad altri reparti)

Guariti in provincia di Modena

Si aggiungono 478 nuovi guariti

A oggi i guariti complessivi sono 18.332

i NUOVI CASI DI OGGI COMUNE PER COMUNE

Bastiglia 5

Bomporto 10

Campogalliano 8

Camposanto

Carpi 32

Castelfranco E. 32

Castelnuovo R. 10

Castelvetro 3

Cavezzo 3

Concordia 4

Fanano 2

Finale Emilia 11

Fiorano M. 14

Fiumalbo

Formigine 14

Frassinoro

Guiglia

Lama

Mocogno

3

Maranello 7

Marano 2

Medolla

Mirandola 12

Modena 98

Montecreto

Montefiorino 1

Montese 2

Nonantola 9

Novi

Palagano 1

Pavullo 20

Pievepelago

Prignano 2

Polinago

Ravarino

Riolunato

San Cesario

S/P

4

San Felice S/P 6

San

Possidonio

2

San Prospero 3

Sassuolo 25

Savignano S/P 4

Serramazzoni 6

Sestola 5

Soliera 4

Spilamberto 8

Vignola 5

Zocca 1

Fuori provincia 14

TOTALE 392