Calcio a 5, exploit Pro Patria: un club della Bassa chiude il 2020 in vetta

C’è una squadra della Bassa che ha chiuso il 2020 in vetta ad un campionato nazionale: si tratta della Pro Patria San Felice, prima in classifica nel girone C della Serie B di calcio a 5 2020-2021, un’impresa straordinaria soprattutto perché ottenuta nell’anno del Covid, a dispetto insomma dei problemi causati a tutti i club più piccoli dall’epidemia. Dopo otto partite, i giallorossi di coach Lorenzo Greco hanno 24 punti, avendo vinto tutte le otto partite disputate dalla ripresa dei tornei, lo scorso autunno: trattandosi di un campionato nazionale, la B del calcio a 5 ha potuto proseguire la sua stagione anche quando gli altri sport – anche il calcio, dall’Eccellenza in giù – si è dovuto fermare, ma nonostante tutto ha vissuto una prima fase stagionale segnata da continui rinvii e recuperi a causa della situazione epidemiologica.

Detto questo la squadra sanfeliciana – che dal post terremoto gioca le proprie partite interne a Ravarino – ha ottenuto uno score che, in categoria, è pari solo a quello dei brianzoli del Leon nel girone A, anch’essi capaci di otto successi consecutivi e primi nel proprio gruppo. Trascinata dalle reti di El Madi, Drago e Valtin Halitjaha, da capitan Straface e dal carisma dell’italo-brasiliano Bruno Salerno, la Pro Patria può vantare anche un significativo +50 in differenza reti, ed è a tutti gli effetti una eccellente outsider del campionato, non avendo programmato la stagione per essere così in alto. Proprio alla ripresa del torneo, poi, dovrà affrontare il derby contro la grande favorita del campionato, ovvero Modena Cavezzo Futsal, la società nata dalla fusione del Modena e del Cavezzo (rispettivamente la scorsa stagione in C1 e in B) che, per mezzi economici e qualità tecniche della rosa, non fa mistero di puntare al primo posto che varrà la promozione diretta in A2.

C’è insomma molta Bassa in quel campionato, ma non si tratta dell’unica soddisfazione calcistica provinciale. Passando al calcio a undici infatti il Modena ha terminato l’anno solare 2020 in testa al girone B della Serie C 2020-2021, un primato però condiviso con Padova e Sudtirol, ma che proietta i gialloblù dell’allenatore Michele Mignani fra le squadre candidate a giocarsi la B, dopo un lungo periodo di vacche magre.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017