Discarica di Medolla, la Regione approva la riapertura

MEDOLLA – Discarica di Medolla, la Regione dà il via libera alla riapertura. Era l’ultimo atto burocratico che aspettava Aimag per avviare il progetto.

Spiegano dal Comune d Medolla:

La Giunta Regionale ha approvato ieri con la Delibera numero 1867, riportata integralmente sul sito della Regione Emilia-Romagna, il progetto di Aimag riguardante la discarica di via Campana a Medolla. Si chiude così un iter partito a fine dicembre 2018, che prevede il conferimento di rifiuti speciali non pericolosi e al contempo interventi volti ad adeguare la parte del sito interessata alle più recenti normative europee in materia. Sul tema discarica, giovedì 10 dicembre, si è tenuta una Commissione Ambiente, che ha visto la partecipazione di cinque tecnici Arpae. Oltre al sindaco Alberto Calciolari, all’assessora all’Ambiente Patrizia Sgarbi, al responsabile dell’Ufficio Tecnico Lorenzo Guagliumi, hanno partecipato i rappresentanti dei tre gruppi consiliari Giulio Baraldi (maggioranza), Alberto Cossu e Marco Bergamini (opposizione), mentre come uditori si sono collegati l’assessora Franca Paltrinieri, il consigliere di maggioranza con delega alla Salute Orville Raisi, le consigliere di opposizione Lavinia Zavatti ed Elisa Cavana. Nel corso della Commissione i tecnici Arpae hanno risposto alle domande dei partecipanti relative a rischio sismico, rischio idrogeologico, sicurezza, richieste di sopralluoghi, comportamento delle acque meteoriche, percolato, controlli, inquinamento aria. La Commissione è stata convocata per dare ai rappresentati del Consiglio Comunale modo di approfondire ulteriormente i contenuti prodotti dalla Conferenza dei Servizi, che ha poi dato parere favorevole al progetto, approvato prima dalla Giunta comunale e poi da quella regionale. “Si conclude un iter amministrativo – commenta il sindaco Alberto Calciolari – ma non si conclude certo l’impegno dell’amministrazione a controllare che tutte le garanzie contenute nel progetto proposto da Aimag e verificate dagli enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi vengano rispettate, così come continua da parte mia e di tutta l’amministrazione la totale disponibilità nei confronti dei cittadini su un tema in merito al quale comprensibilmente si vuole essere informati in modo corretto”.