Grandinata nel nuovo hub di Terapia intensiva del Policlinico, pazienti traferiti

L’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena rende noto che a seguito della straordinaria e violenta grandinata avvenuta nel pomeriggio di oggi, 25 dicembre 2020, si è verificata una infiltrazione d’acqua nei due moduli dell’Hub di Terapia Intensiva del Policlinico, da poco attivati.

Per questo motivo, si è reso necessario il trasferimento dei 22 pazienti ricoverati che si è completato in poche ore. Le loro condizioni sono stabili e l’inconveniente non ha avuto conseguenze cliniche. 8 pazienti sono stati trasferiti all’Ospedale di Baggiovara, gli altri nelle strutture del Policlinico già utilizzate precedentemente all’apertura dei moduli.

Le cause dell’infiltrazione sono ancora in corso di verifica, l’ipotesi è che la potente grandinata accompagnata dal forte vento abbia determinato un temporaneo malfunzionamento dei pluviali favorendo infiltrazioni nell’intercapedine del controsoffitto. Sono in corso le verifiche tecniche, impiantistiche ed edilizie necessarie a garantire con sicurezza il ritorno nei moduli stessi.

