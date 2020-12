Mirandola, la caldaia è difettosa, finiscono in tre all’ospedale. C’ è stata una fuga di monossido in un appartamento di via Fratelli Bandiera, venerdì sera, e sono stati coinvolti marito e moglie ottantenni e la nipote di 28 anni che ha dato l’allarme. I

tre hanno avuto tutti sintomi da avvelenamento di monossido: torpore e uno stato di semi incoscienza. Che qualcosa non andasse la ragazza, arrivata a trovare i parenti, se n’è accorta subito e ha chiamato i soccorsi, I tre sono stati portati in camera iperbarica a Fidenza e poi ricoverati all’ospedale di Mirandola.

Sul posto per la messa in sicurezza i Vigili del fuoco.