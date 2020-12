Pd e Gd Bassa “Bene centro antiviolenza, solo Unione poteva farlo”

Il coordinatore Pd della Bassa modenese Simone Silvestri e il segretario Gd Bassa modenese Matteo Silvestri commentano positivamente lo sblocco della situazione per la realizzazione di un centro antiviolenza per il distretto territoriale che sorgerà a Medolla.

“Una risposta concreta a un fenomeno che nell’ultimo anno, a causa delle restrizioni dovute al contrasto della diffusione della pandemia, si è visto aumentare notevolmente nel nostro territorio e dal quale urgeva una risposta politica immediata – sostengono i due – La Bassa Modenese si dota così di un centro antiviolenza che possa aiutare e offrire un percorso di sostegno a tutte quelle donne (e come abbiamo visto negli anni sono tante, troppe) vittime di violenza fisica e psicologica. Un centro che sorgerà a Medolla, nella sede dell’ex nido Panda, e che rappresenta una luce di speranza. E la risposta a un fenomeno trasversale a tutte le classi sociali e a tutti i territori non poteva che essere data dall’intero territorio della Bassa attraverso l’Unione dei Comuni che ha dato voce a 90.000 cittadini e ha permesso il superamento di ostacoli difficilmente superabili se i Comuni avessero agito singolarmente. Ora, dopo l’approvazione della delibera della Giunta dell‘Unione Comuni Modenesi dell’Area Nord è necessario che i tempi siano celeri per dotare quanto prima il distretto di questa infrastruttura fondamentale”.

