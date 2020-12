Ripartite lezioni in presenza alla scuola di musica Andreoli: “Ora in gara per un premio nazionale”

Alla Fondazione Scuola di Musica “Carlo e Guglielmo Andreoli” sono ripartite le lezioni in presenza. Ci sono ancora alcuni ultimi posti disponibili. Tutte le informazioni per iscriversi ai corsi sono disponibili sul sito Internet www.fondazionecgandreoli.it, sulla pagina Facebook o possono essere richieste al numero 347/9001198. «Suonare uno strumento – è lo slogan ideato dalla Scuola – è un valore aggiunto che ti accompagna per tutta la vita».

Esistono ancora delle criticità, legate alle difficoltà economiche di molte famiglie di ragazzi iscritti a causa del Covid. Per aiutarle, la Scuola diretta dal Maestro Mirco Besutti ha lanciato anche un progetto di finanziamento intitolato “La musica non si ferma”, che prevede 20 borse di studio per altrettanti allievi meritevoli di famiglie in difficoltà.

Il progetto partecipa al premio nazionale per la Cultura Rete del Dono e UBI Banca, un’iniziativa ideata per promuovere la pratica del crowdfunding nel settore culturale e artistico. I tre progetti che raccoglieranno di più entro il 15 gennaio 2021 riceveranno un’ulteriore donazione di 3.000 euro.

Per sostenere il progetto di finanziamento collettivo bisogna donare attraverso la piattaforma www.retedeldono.it, digitando il progetto “La musica non si ferma”.

La Fondazione Scuola di Musica “Andreoli” è una macchina che non si è mai fermata nei mesi difficili del lockdown, garantendo ai suoi allievi la possibilità di svolgere lezioni a distanza e fornendo un servizio essenziale alle famiglie. Ora questa macchina è ripartita anche coi corsi in presenza, in tutta sicurezza e nel rispetto delle normative.

