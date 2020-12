“Ripuliamo Nonantola”, sabato e domenica appuntamento coi volontari

SABATO 12 e DOMENICA 13 DICEMBRE: RIPULIAMO NONANTOLA

Negli ultimi giorni, insieme alle tante drammatiche notizie dell’emergenza, sono arrivate tante disponibilità di volontari, nonantolani e amici del paese. Dopo i primi interventi del personale organizzato e attrezzato dalla Protezione Civile, affiancati dai mezzi e dal personale di Geovest per il recupero dei rifiuti, il Comune chiede un aiuto ai volontari per la pulizia di strade e parchi di Nonantola attraversati dalla piena.

Per partecipare, occorre presentarsi SABATO 12 e DOMENICA 13 DICEMBRE presso la segreteria che sarà allestita davanti al Teatro Troisi, dalle 10 alle 16. Lì ogni volontario sarà registrato e riceverà una piantina con l’indicazione della zona dove dirigersi, oltre ai sacchi e agli attrezzi da pulizia per chi ne fosse sprovvisto. Una volta riempiti, i sacchi potranno essere accumulati a bordo strada e saranno raccolti da Geovest

Si chiede a chi potesse di dotarsi autonomamente di guanti, scope o altra attrezzatura utile.

A nome di tutta Nonantola, mandiamo a tutti coloro che ci potranno aiutare un grandissimo ringraziamento: affrontiamo un’emergenza gravissima che ha lasciato danni notevoli, ma con la solidarietà ed il senso di comunità che contraddistinguono il nostro paese, ce la faremo.

Consulta del volontariato

Proseguono le preziose iniziative della Consulta del Volontariato impegnata nel sostegno e aiuto alla popolazione, tra le varie attività ricordiamo anche l’aiuto alle famiglie per la pulizia all’interno delle abitazioni. In caso di bisogno il numero per contattare la Consulta del Volontariato è 329 2437214. Inoltre si comunica che la sede operativa della Consulta da domani si sposterà presso lo spazio Scialla (ex autostazione delle corriere via Cesare Battisti 2).

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017