Soliera, Arti Vive Festival in rete con i festival di Ferrara e Cesena

live streaming, webinar e panel su comunicazione, direzione artistica e tutto ciò che riguarda il mondo dei festival. Fra gli ospiti Emidio Clementi, Any Other, HER SKIN, Colombre, Xabier Iriondo, Don Antonio, Giungla, Hån e Sandri. Gli appuntamenti saranno tutti ad accesso gratuito sui canali ufficiali di Cubo e dei festival che fanno parte del coordinamento. Prende avvio martedì 22 dicembre il festival digitale AL CUBO , una rassegna online che propone una serie disu comunicazione, direzione artistica e tutto ciò che riguarda il mondo dei festival. Fra gli ospiti Emidio Clementi, Any Other, HER SKIN, Colombre, Xabier Iriondo, Don Antonio, Giungla, Hån e Sandri. Gli appuntamenti sarannosui canali ufficiali di Cubo e dei festival che fanno parte del coordinamento.

Il festival nasce da CUBO, il coordinamento creato dai festival Ferrara Sotto Le Stelle, acieloaperto di Cesena e Arti Vive di Soliera (Mo) per condividere esperienze e progetti di rete. “Cubo nasce in un periodo storico difficile e singolare, per mettere in rete competenze ed esperienze di tre rassegne emiliano-romagnole e affrontare le sfide impegnative che attendono la musica dal vivo”: sono le parole dei tre direttori artistici, Corrado Nuccini (Ferrara Sotto le Stelle), Matteo Gozzi (Arti Vive) e Piero Mantengoli (acieloaperto).

Dopo le letture di Emidio Clementi (Massimo Volume) da Motel Chronicles di Sam Shepard del 27 dicembre, il primo live in programma sarà quello di Don Antonio che il 30 dicembre proporrà un tributo a Morricone dal prestigioso Teatro Bonci di Cesena. Si prosegue il primo gennaio, con Colombre che suonerà alcuni brani del suo nuovo disco Corallo dal circolo Dude di Soliera e sarà intervistato da Francesco Locane. Il 5 gennaio, a margine del talk Alfabeti Sonori di Giulio Stermieri, Machweo, Any Other e Laura Agnusdei si esibirà Sandri. Il 6 gennaio, invece, nell’ambito di We play what we are, talk sulla creatività femminile condotto da Nicholas Altea di Rumore, sarà la volta di Giungla e Hån, in concerto dal Circolo Bolognesi di Ferrara.

In programma anche due webinar: il primo, in apertura del festival il 22 dicembre, su produzione fotografica e video per i festival; il secondo, il 29 dicembre, sui nuovi strumenti offerti agli artisti dalla Rete, con la partecipazione fra gli altri di HER SKIN e Xabier Iriondo degli Afterhours.

Il 3 e 4 gennaio invece doppio appuntamento con i panel su direzione artistica e organizzativa dal titolo Soundcheck. Quali prospettive per la musica dal vivo: i festival nel 2021.

L’ obiettivo di CUBO è favorire la formazione e la progettazione, l’ottimizzazione delle pratiche di networking e la fortificazione del rapporto con il territorio: “Investire su formazione e qualità, fare rete e allentare la competizione, favorendo l’integrazione generazionale. La cultura rientra nel welfare di una comunità, nei servizi indispensabili che vanno garantiti, non ha a che fare con il tempo libero. Per questo diciamo che un ospedale vale un teatro, una scuola vale un festival. Il percorso è lungo ma conviene scavare i pozzi prima di avere sete, in questo senso Cubo è un bicchiere d’acqua fresca”, spiega Corrado Nuccini, direttore artistico di Ferrara Sotto le Stelle. “Era da tempo che stavamo lavorando assieme per tessere la rete: Cubo è lo strumento giusto per contestualizzare e ufficializzare la nostra collaborazione” aggiunge Piero Mantengoli di acieloaperto. “In questo contesto sospeso per il nostro settore è più che mai fondamentale cercare un confronto, una spalla amica e per mano trovare strade alternative. Noi siamo orgogliosi di aver intrapreso questo percorso con altre due realtà che stimiamo e che da sempre frequentiamo”, conclude Matteo Gozzi di Arti Vive Festival.

Oltre al festival digitale è prevista anche la newsletter Cubo + per ricevere informazioni e aggiornamenti. Infine, il Calendario Cubo riguarderà una programmazione “estesa” sul prossimo anno che, partendo dai rispettivi festival, offrirà una selezione di eventi da giugno ad agosto 2021 su tutto il territorio regionale.

PROGRAMMA

22/12/20 ore 18:00 da Villa Torlonia – San Mauro Pascoli

Webinar – Perché pagare un fotografo e un videomaker se ci sono i cellulari?

A cura di Roberta Paolucci (designAR.it)

Modera Jonas Severi (RetroPop Live)

27/12 ore 18:30

Emidio Clementi legge Motel Chronicles di Sam Sheppard

Introduce Corrado Nuccini

29/12 ore 18:30

Webinar – To be everywhere: la musica oltre il live

Con Xabier Iriondo (Afterhours), Laura Della Gaspera (Patreon), Lorenzo Bedini (Antenna Music Factory), Tommaso Deserti (Dice), Marco Pignatiello (Arci Bologna)

Contributi di HER SKIN, ATŌMI (Lorenzo Setti)

Introduce Paola Capatti (CUBO)

30/12/20 ore 21:00 dal Teatro Bonci – Cesena

Live set e talk – Don Antonio / The Graces: Nuove Consonanze, viaggio ai confini di Morricone

Conduce Valerio Corzani

01/01/21 ore 21:00 dal Circolo Arci Dude – Soliera

Live set e talk – Colombre

Conduce Francesco Locane

03/01/21 ore 18:30

Soundcheck, parte 1. Quali prospettive per la musica dal vivo, i festival nel 2021

Il settore eventi è stato il primo ad essere fermato e dopo quasi un anno, salvo una breve pausa estiva, è ancora bloccato. Oltre al danno economico, inizia a pesare un’assenza che si sta trasforma in oblio per tutte quelle pratiche culturali non accademiche, come festival musicali, rassegne, concerti nei club che vengono confusi con lo svago e il tempo libero. In questo incontro si vuole ragionare insieme ad alcuni direttori artistici sulle prospettive e sulle possibilità che avrà il settore eventi per l’anno 2021 per ribadire la centralità della musica nella vita sociale delle persone e ricordare l’importanza di tutto un comparto con le sue professionalità e lavoro qualificato.

Matteo Gozzi (Soliera, Arti Vive – referente CUBO)

Vincenzo Bellini (Locus Festival)

Fabio Boasi (Stupinigi Sonic Park)

Marco Ligurgo (RoBOt Festival)

Oderso Rubini (Regione Emilia-Romagna)

Coordina Stefano Malosso (direttore Limina Magazine)

04/01/21 ore 18:30

Soundcheck, parte 2. Quali prospettive per la musica dal vivo, i festival nel 2021

La discussione verte sulle prospettive a disposizione di un comparto duramente colpito dalla pandemia, quello degli eventi. Si cercheranno di evidenziare quali prospettive ha questo settore per tornare ad essere un punto di riferimento delle politiche culturali di città e regioni. A quasi un anno dall’inizio dell’emergenza sanitaria è necessario ribadire il ruolo fondamentale della musica come dimensione di socialità sicura mettendo al centro una volta ancora, la sua funzione fondamentale nel ridefinire una collettività consapevole e socialmente aperta.

Ne parleremo con sindaci, assessori e istituzioni coinvolte nella creazione del network di Cubo.

Intervengono

Mauro Felicori (Ass. Cultura, Regione Emilia-Romagna)

Roberto Solomita (Sindaco di Soliera – Mo)

Carlo Verona (Ass. Cultura di Cesena)

Serena Zavalloni (Ref. Cultura Comune di San Mauro Pascoli)

Marco Gulinelli (Ass. Cultura di Ferrara)

Luciana Garbuglia (Sindaco di San Mauro Pascoli)

Modera Anna Ferri (Arci Modena)

05/01/21 ore 18:30

Talk – presentazione Alfabeti Sonori

Con Giulio Stermieri, Machweo, Any Other e Laura Agnusdei

A seguire

Sandri mini session – “Un pomeriggio dal liutaio”

Diego Suzzi Liutaio Cesena

Riscoprire i luoghi belli dove nasce e vive la musica, Sandri giovane cantautore Cesenate si diletta in una mini session pomeridiana in cui presenta il suo nuovo singolo “Marina” uscito il 18 dicembre 2020.

06/01/21 ore 18:30 dal Circolo Bolognesi – Ferrara

Live set & talk – We play who we are

Giungla e Hån

Coordina Nicholas David Altea

Con contributi di Beatrice Antolini, Marta Fantin, Nur al Habash, Rossella Vignieri

