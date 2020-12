Tengono il motore acceso mentre aspettano che i figli escano da scuola, la reprimenda del Comune di Mirandola. In città c’è malcontento verso quei genitori e quei nonni che quando vanno a prendere i bimbi a scuola, nell’attesa, se ne stanno chiusi in macchina tenendo il motore acceso. Si fa per mantener il riscaldamento, il inverno, e l’aria condizionata, d’estate, ma nn si può.

“Questo genere di comportamento, oltre che inopportuno ed irrispettoso, è vietato e sanzionabile – ricordano dal Comune – Considerata l’importanza della tutela della salute di tutti, l’invito è rivolto ai genitori degli alunni frequentanti le scuole mirandolesi di ogni ordine e grado: da quelle dell’infanzia, fino alle primarie e secondarie”.