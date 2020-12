Tra i nuovi Maestri del Lavoro Alessio Lugli di Cavezzo e Nadia Anderlini di Bomporto

C’è Nadia Anderlini, 59 anni, di Bomporto, per anni impiegata alla Camo srl di Campogalliano, c’è Alessio Lugli, 54 anni di Cavezzo, operaio della Wam. Sono stati designati tra i due nuovi Maestri del lavoro, dodici, nel modenese.

Ogni anno nuovi volti, donne e uomini, ottengono l’ambito riconoscimento per una intensa vita di lavoro. Per questo 2020 il Presidente della Repubblica ha firmato per la nostra Provincia ben 12 pergamene, dopo una approfondita verifica svolta da apposite Commissioni, e su presentazione delle Aziende che vedono fra I loro ranghi questi ammirevoli dipendenti.

E’ questo ultimo, di certo, l’aspetto più rilevante: la Stella al Merito del Lavoro, regolata prima da un Regio Decreto del 1923 e poi da una Legge dello Stato del 1967, viene assegnata su segnalazione del datore di lavoro che rileva nei comportamenti di questi neo-Maestri le caratteristiche previste per il riconoscimento della onorificenza. Ricordiamo le linee guida per onorare questi e tutti gli altri Maestri e Maestre nominati in passato che si sono particolarmente distinti nel senso del dovere, serietà professionale, inventiva e genialità creativa, organizzazione e doti dirigenziali e, non ultimo, capacità di trasmettere le conoscenze.

Ricordiamo anche che in Provincia di Modena, nel Consolato modenese retto dal Console MdL William Bellini, sono iscritti oltre 270 Maestre e Maestrii, mentre su tutto il territorio del Paese se ne contano circa 16.000.

Tanti Maestri proseguono la loro attività lavorativa, altri – in quiescenza – mettono le competenze maturate a disposizione delle scuole primarie e secondarie, con iniziative di formazione a favore dei ragazzi su vari argomenti di carattere teorico e tecnico (etica nel lavoro, colloquio di lavoro, presentazione di una domanda di lavoro, organizzazione aziendale, start-up, energie alternative, forme di governo, nutrire il pianeta, sicurezza sul lavoro, etc.)

I nuovi Maestri e Maestre saranno premiati ufficialmente prossimamente, non è stato possibile organizzare la manifestazione di premiazione nell’anno corrente a causa della pandemia ancora in corso.

A loro i nostri vivissimi complimenti, anche da parte della Redazione, e l’augurio che questa meravigliosa “Stella” (al merito del Lavoro) continui a brillare mentre li accompagna nel loro percorso di vita.

