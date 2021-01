Azienda Annoveri e Reverberi di Bomporto: sciopero contro comportamenti antisindacali

BOMPORTO- La Rsu (Rappresentanza Sindacale Unitaria) e la Fiom (Federazione Impiegati Operai Metallurgici) Cgil hanno proclamato due ore di sciopero davanti agli stabilimenti della ditta Annoveri Reverberi di Bomporto e Modena: quello che contestano è la decisione unilaterale dell’azienda di non riconoscere più i delegati dello stabilimento di Modena.

Per delegittimare la Rsu sono state raccolte firme tra i lavoratori attraverso gravi pressioni ed intimidazioni da parte di preposti aziendali. Una modalità ritenuta antisindacale ed inaccettabile di cui l’azienda non poteva certo non essere a conoscenza. Nonostante diversi firmatari abbiano preso coraggio e comunicato al sindacato l’intenzione di ritirare la propria firma, l’azienda ha deciso comunque di esautorare unilateralmente i rappresentanti sindacali. Ancor più grave, a fronte della decisione di Fiom Cgil ed Rsu di proclamare sciopero contro questa decisione sono proseguiti i comportamenti antisindacali dei preposti; fatti di nemmeno troppo velate minacce di ritorsioni fino al licenziamento nei confronti di chiunque avesse aderito allo sciopero odierno.

L’azienda per parte sua ha affisso in bacheca un comunicato volto a delegittimare l’attività svolta dal sindacato. E’ grave ed inaccettabile che un’azienda si permetta di interferire nella vita interna di una Rsu e decida di organizzare una raccolta firme per farla decadere. Non è l’azienda che decide la propria controparte tramite sotterfugi di questo genere ma solo i lavoratori. Ci auguriamo che la direzione aziendale torni sui suoi passi, riconosca la rsu ed eviti invasioni di campo in terreni che non dovrebbero riguardarla.