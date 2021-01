Bomporto, Giovannini: “Da lunedì torniamo gialli, ma….”

BOMPORTO – Un appello del sindaco di Bomporto Angelo Giovannini è apparso sulla sua pagina ufficiale:

Il mio medico di fiducia (che è meno famoso ma più bravo di quello di Berlusconi) mi ha imposto di mettermi due mascherine, data l’indispensabilità di incontrare e vedere molte persone diverse ogni giorno che il ruolo mi impone (e anche data l’età, immagino).

È vero, da lunedì torniamo ‘gialli’… ma, purtroppo, non torniamo liberi del tutto.

Se vogliamo rimanere ‘gialli’ per un po’, poi magari diventare anche ‘bianchi’, è il momento di essere ancora più prudenti e attenti a usare le precauzioni che ci proteggono; è più utile che mai adottare i comportamenti raccomandati, che sono l’unica arma che abbiamo per evitare la ripresa del contagio. Portare sempre la mascherina (meglio se di tipo Ffp2 e anche negli spazi condominiali) anche a casa propria quando si è in presenza di non conviventi, igienizzarsi le mani più volte possibile, soprattutto quando si entra ed esce da un negozio, ufficio o supermercato, evitare ogni forma di assembramento, e 3 persone lo sono già, mantenere sempre un distanziamento dagli altri di almeno un metro, meglio due. Facciamo tutti così e la situazione migliorerà… facciamolo poco e male e sappiamo già cosa accadrà.

Buon ritorno al ‘giallo’ a tutti !

PS. Quando si dice ‘metterci la faccia’