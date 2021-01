Cavezzo, ancora chiuso l’ufficio postale. I cittadini lamentano la mancanza di una data di riapertura

CAVEZZO – Ancora sospesi dopo diversi mesi, dalla rapina al Postamat dell’8 agosto, i servizi delle Poste di Cavezzo, ma nessuna data per la riapertura. E’ questo quanto segnalano alcuni cittadini, che protestano a causa dei disservizi. A rimetterci, in particolare, sarebbero le persone fragili e più anziane, impossibilitate a usufruire dei servizi degli uffici postali dei paesi vicini. Attualmente, infatti, lamentano i cittadini, si può usufruire solamente degli uffici postali di Motta, con un solo operatore e con limitati servizi postali, oppure di Medolla. per il ritiro delle raccomandate con lunghe file in attesa all’aperto.

