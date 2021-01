Guasto all’impianto di riscaldamento, la sindaca di Nonantola ordina la chiusura del nido Piccolo Principe

NONANTOLA- In una nota del 14 gennaio, il personale educativo del Nido Piccolo Principe di Nonantola segnalava la “difficoltà nel gestire il benessere dei bambini e di tutto il personale” a causa di un malfunzionamento della caldaia e, di conseguenza, di aule senza riscaldamento.

A seguito del sopralluogo della struttura, il Responsabile Tecnico di Nonaginta ( società a integrale partecipazione del comune di Nonantola) ha riscontrato:

che la temperatura rilevata va da una minima di 15 gradi a una massima di 19, a seguito di un malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento. Gli interventi diretti per il ripristino sono stati eseguiti ma non sono stati risolutivi.

In attesa dell’intervento inderogabile della ditta produttrice (che è stato calendarizzato a partire da lunedì 18 gennaio) e per evitare che bambini e personale docente siano costretti in ambienti non riscaldati, la sindaca Federica Nannetti ha disposto la temporanea sospensione del servizio nido dal 18 gennaio, fino alla risoluzione delle criticità riscontrate.

Non è ancora chiaro per quanto tempo i bambini dovranno rimanere a casa, ma la ripresa del servizio verrà prontamente comunicata sul sito del comune di Nonantola.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017