CAMPOSANTO – Il Comune chiede 118 mila euro di Imu all’azienda ufficialmente inagibile, perde e deve pagare le spese legali. Accade a Camposanto. Il Comune di Camposanto deve sborsare più di 9 mila euro di soldi pubblici per riconoscere la somma di € 8.171,07 a favore della società Carrozzeria Nuova GM SRL per le spese legali e € 1.518,00 per contributo unificato a favore dell’Erario.

Il Comune di Camposanto ha notificato atti di accertamento IMU alla carrozzeria per gli anni 2012 e 2013, per un importo complessivo di euro 118.808,00 in quanto i fabbricati, sebbene parzialmente agibili sono stati sempre utilizzati dall’azienda. I due atti sono stati impugnati alla Commissione tributaria provinciale di Modena che li ha rigettati, condannando il Comune al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.500. La sentenza è stata successivamente oggetto di appello, accolto dalla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, , con compensazione delle spese di lite. Il Comune ha proposto ricorso per Cassazione che lo ha rigettato, ritenendo irrilevante l’utilizzo del bene.