Mirandola, il sindaco Greco attacca Aimag: “Mai più rifiuti abbandonati in centro, si ripensi la raccolta porta a porta”

MIRANDOLA – Il sindaco Alberto Greco all’attacco di Aimag: il primo cittadino mirandolese non ha perdonato alla municipalizzata i ritardi “natalizi” nel ritiro porta a porta dell’immondizia. In una nota scritta, Greco ha effettuato una dura reprimenda nei confronti della multiutility, invitandone i vertici a riferire in consiglio comunale:

E’ opportuno che scene come a quelle a cui abbiamo assistito nell’ultimo periodo non si ripetessero più. È di sicuro poco piacevole trovarsi di fronte a sacchi di immondizia ricolmi, come avvenuto in centro ed in altre parti della città, in alcuni casi causa di situazioni di scarsa igiene e decoro. Ci pare un segnale quanto meno chiaro che la raccolta porta a porta, così come approntata, non stia dando risultati positivi. Riteniamo occorra trovare, e nel più breve tempo possibile, una soluzione concreta al problema. Senza la quale, lo scenario poco edificante a cui stiamo assistendo è solo destinato a ripetersi. Attenzionare quindi AIMAG sulla questione ci pare necessario, data anche l’esasperazione di tanti cittadini sulle modalità di conferimento. Apriamo dunque la porta alla multiutility, affinché possa relazionare con puntualità in Consiglio comunale rispetto alle procedure in corso e ai necessari correttivi, per porre rimedio a una situazione che sta provocando più di un disagio e rischia di degenerare in vero e proprio degrado.