Mirandola, seconda erogazione dei buoni spesa per famiglie in difficoltà

MIRANDOLA- C’è tempo fino al 31 gennaio per presentare domanda per la seconda erogazione dei buoni spesa.

I dati aggiornati al 18 gennaio 2021 segnalano che sono stati 162 i nuclei familiari aventi diritto, 2006 il numero dei buoni spesa distribuiti e 30.105 euro l’importo complessivo erogato.

I requisiti per la richiesta della domanda sono gli stessi per il richiedente che ha già presentato e ottenuto l’istanza di rilascio, fatta eventualmente eccezione per lo stato di famiglia anagrafico.

I buoni spesa avranno validità fino al 28 febbraio 2021.

E’ possibile trovare l’elenco completo degli esercizi aderenti che accettano i buoni pasto all’indirizzo:

http://www.comune.mirandola.mo.it/pdf/elenco-esercizi-commerciali-che-accettano-buoni-spesa-covid

