Museo Civiltà Contadina di Bastiglia: in arrivo nuovi interventi di valorizzazione

BASTIGLIA- Con una determina del 31 dicembre 2020, l’amministrazione comunale di Bastiglia ha messo “nero su bianco” l’intenzione di predisporre nuove attività di valorizzazione per il museo di Civiltà Contadina rendendolo più accessibile e quindi più appetibile per i visitatori. Interventi mirati alla promozione turistica e culturale (attraverso la realizzazione di di materiale informativo, dépliant e brochure), all’implementazione degli strumenti di raggiungimento e accoglienza e all’organizzazione di eventi culturali e sociali per la comunità.

Al fine di realizzare tali interventi, il Comune di Bastiglia ha presentato alla Regione Emilia Romagna un progetto dal titolo “Progetto di valorizzazione del territorio comunale di Bastiglia attraverso la riapertura del Museo della civiltà contadina nell’anno 2020. Offerta di eventi culturali didattici ed educativi volti alla promozione e rivitalizzazione urbana” – rientrando nel bando promosso dalla Regione e rivolto ai Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2012 (per attività di promozione e animazione dei centri storici)- aggiudicandosi la concessione del contributo necessario (che ammonta a circa 7 mila euro complessivi).

Istituito dal Comune di Bastiglia nel 1977 e danneggiato dal sisma del 2012 (e dalla successiva alluvione due anni dopo), il Museo della Civiltà Contadina di Bastiglia è davvero il “fiore all’occhiello” della cultura rurale della pianura modenese con i suoi oltre duemila reperti.

Inaugurato “nuovamente” nel 2018, a seguito di importanti lavori di messa in sicurezza dello stabile, è stato insignito del “Premio Museo di qualità” dalla Regione Emilia Romagna.

