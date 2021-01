Nuovo auditorium di Finale Emilia, in Comune si prepara la gara d’appalto

FINALE EMILIA – Nuovo Auditorium di Finale Emilia in via della Rinascita, il Comune si dice pronto a predisporre il bando. Si prepara la gara d’appalto per assegnare i lavori, dopo che è stato approvato il progetto esecutivo.

E’ quanto emerge da un post su Facebook della pagina del Comune di Finale: in un video il sindaco Sandro Palazzi spiega che

“Il nuovo auditorium sarà una struttura pensata a servizio della scuola media Frassoni (sorgerà lì di fianco, NdR) e della scuola elementare Castelfranchi. Il progetto esecutivo definitivo è già stato redatto ed è perfettamente pronto ed è prossimo alla gara d’appalto. Questo auditorium servirà alle associazioni culturali, teatrali, musicali del nostro territorio e rappresenterà un importante punto di riferimento per Finale Emilia

